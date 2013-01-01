Nissan X-Trail T31

Авторынок Кунцево: пав.24/3
Заправочные объемы:
Масло ДВС ke900-90042 5w40 (ke900-90043R 5w30 DPF для авто. с сажевым фильтром)
MR2.0 - 4.4 л
QR2.5 - 5.1 л
M9R 2.0 дизель - 7.4 л
Масло АКПП CVT NS-2 KLE5200004EU
полный заправоччный объем - 9.5 л
частичный заправочный объем - 6 л
Масло АКПП Matic-J ke908-99932 или Matic-S 999MP-MTS00-P
M9R полный заправочный объем - 7.5 л
Масло МКПП GL-4 ke916-99931 75w85
2.0 л
M9R 2.0 (дизель)- 2.1 л
Масло раздаточной КПП GL-5 80W90 ke907-99932
0.38 л
Масло редуктора заднего моста GL-5 80W90 ke907-99932
задний мост - 0.55 л
Антифриз ke902-99945 L248
полный заправочный объем - 7 л
M9R (дизель) полный заправочный объем - 8.4 л
Тормозная жидкость ke903-99932 DOT 4
заправочный объем - 1 л
Регламент ТО X-TRAIL T31 MR2.0 бензин
|П - проверка, смазка
|З - замена
|Интервал ТО (Месяцы и километры), что наступит раньше.
|Месяцы
|12
|24
|36
|48
|60
|72
|84
|96
|108
|120
|132
|144
|156
|168
|Пробег,т.км.
|15
|30
|45
|60
|75
|90
|105
|120
|135
|150
|165
|180
|195
|210
|Моторное масло
|З
|З
|З
|З
|З
|З
|З
|З
|З
|З
|З
|З
|З
|З
|Масляный фильтр
|З
|З
|З
|З
|З
|З
|З
|З
|З
|З
|З
|З
|З
|З
|Приводные ремни вспомогательных агрегатов
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|Система охлаждения двигателя (проверка уровня, визуальный осмотр)
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|Охлаждающая жидкость *
|-
|-
|П
|-
|-
|З
|-
|-
|П
|З
|-
|-
|П
|З
|Воздушный фильтр
|П
|З
|П
|З
|П
|З
|П
|З
|П
|З
|П
|З
|П
|З
|Топливопроводы, топливная система, повреждения и подтекания
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|Свечи зажигания с платиновым наконечником****
|П
|З
|П
|З
|П
|З
|П
|З
|П
|З
|П
|З
|П
|З
|Диагностика системы управления двигателем (включая кислородный датчик) (Consult ).
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|Направление света фар. Измерение силы светого потока внешних осветительных приборов.
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|Состояние колес и давление в шинах (при необходимости переставить).
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|Тормозные колодки, диски, цилиндры и другие компоненты тормозных механизмов
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|Педальный тормоз, стояночный тормоз, сцепление (Проверка эффективности торможения, свободный ход)
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|Вакуумные шланги, тормозные трубки и их соединения и контрольный клапан усилителя тормозов.
|-
|П
|-
|П
|-
|П
|-
|П
|-
|П
|-
|П
|-
|П
|Тормозная система и сцепление: проверка уровня жидкости, а также на предмет подтекания
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|Жидкость в тормозной системе, жидкость сцепления.
|З
|З
|З
|З
|З
|З
|З
|Фильтр внутрисалонной вентиляции воздуха автомобиля.
|П
|З
|П
|З
|П
|З
|П
|З
|П
|З
|П
|З
|П
|З
|Масло в раздаточной коробке и обычном дифференциале *****
|П
|П
|П
|З
|П
|П
|П
|З
|П
|П
|П
|З
|П
|П
|Масло в механической коробке передач.*****
|П
|П
|П
|П
|П
|З
|П
|П
|П
|П
|П
|З
|П
|П
|Жидкость в автоматической коробке передач типа CVT прибором Consult III.*****
|П
|П
|П
|З
|П
|П
|П
|З
|П
|П
|П
|З
|П
|П
|Механизм и привод рулевого управления (наличие люфтов), проверка элементов подвески.
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|Приводные валы (полуоси), проверка состояния пыльников полуосей, ШРУСов.
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|Проверка токсичности отработанных газов
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|Проверка кузова на отсутствие коррозии (инспекционный осмотр кузова) **
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|Ремни безопасности (функционирование, повреждения)
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|Смазка/проверка петель и замков дверей, капота, багажника
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|Стеклоочистители передние и задние, система стеклоомывания, жидкость (уровень)
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|Аккумулятор (уровень, плотность электролита, смазка клемм)
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|Надувная подушка безопасности ***
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
* Первая замена производится при достижении 90000 км пробега или 72 месяцев эксплуатации, каждая последующая через 60000 км или 48 месяцев эксплуатации.
** Проверяется ежегодно или при соответствующем обслуживании.
*** Проверка после 10 лет эксплуатации, затем каждые два года.
**** В соотвествии с тех. информацией завода изготовителя от 01.03.2009 рекомендована замена свечей зажигания каждые 15000 км, что увеличивает стоимость ТО 15,45,75,105, 135, 165,195
*****
Регламент ТО X-TRAIL T31 QR2.5 бензин
|П - проверка, смазка
|З - замена
|Интервал ТО (Месяцы и километры), что наступит раньше.
|Месяцы
|12
|24
|36
|48
|60
|72
|84
|96
|108
|120
|132
|144
|156
|168
|Пробег,т.км.
|15
|30
|45
|60
|75
|90
|105
|120
|135
|150
|165
|180
|195
|210
|Моторное масло
|З
|З
|З
|З
|З
|З
|З
|З
|З
|З
|З
|З
|З
|З
|Масляный фильтр
|З
|З
|З
|З
|З
|З
|З
|З
|З
|З
|З
|З
|З
|З
|Приводные ремни вспомогательных агрегатов
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|Система охлаждения двигателя (проверка уровня, визуальный осмотр)
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|Охлаждающая жидкость *
|-
|-
|П
|-
|-
|З
|-
|-
|П
|З
|-
|-
|П
|З
|Воздушный фильтр
|П
|З
|П
|З
|П
|З
|П
|З
|П
|З
|П
|З
|П
|З
|Топливопроводы, топливная система, повреждения и подтекания
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|Свечи зажигания с платиновым наконечником****
|П
|З
|П
|З
|П
|З
|П
|З
|П
|З
|П
|З
|П
|З
|Диагностика системы управления двигателем (включая кислородный датчик) (Consult ).
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|Направление света фар. Измерение силы светого потока внешних осветительных приборов.
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|Состояние колес и давление в шинах (при необходимости переставить).
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|Тормозные колодки, диски, цилиндры и другие компоненты тормозных механизмов
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|Педальный тормоз, стояночный тормоз, сцепление (Проверка эффективности торможения, свободный ход)
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|Вакуумные шланги, тормозные трубки и их соединения и контрольный клапан усилителя тормозов.
|-
|П
|-
|П
|-
|П
|-
|П
|-
|П
|-
|П
|-
|П
|Тормозная система и сцепление: проверка уровня жидкости, а также на предмет подтекания
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|Жидкость в тормозной системе, жидкость сцепления.
|З
|З
|З
|З
|З
|З
|З
|Проверка системы системы круиз-контроля
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|Фильтр внутрисалонной вентиляции воздуха автомобиля.
|П
|З
|П
|З
|П
|З
|П
|З
|П
|З
|П
|З
|П
|З
|Масло в раздаточной коробке и обычном дифференциале *****
|П
|П
|П
|З
|П
|П
|П
|З
|П
|П
|П
|З
|П
|П
|Масло в механической коробке передач.*****
|П
|П
|П
|П
|П
|З
|П
|П
|П
|П
|П
|З
|П
|П
|Жидкость в автоматической коробке передач типа CVT прибором Consult III.*****
|П
|П
|П
|З
|П
|П
|П
|З
|П
|П
|П
|З
|П
|П
|Механизм и привод рулевого управления (наличие люфтов), проверка элементов подвески.
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|Приводные валы (полуоси), проверка состояния пыльников полуосей, ШРУСов.
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|Проверка токсичности отработанных газов
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|Проверка кузова на отсутствие коррозии (инспекционный осмотр кузова) **
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|Ремни безопасности (функционирование, повреждения)
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|Смазка/проверка петель и замков дверей, капота, багажника
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|Стеклоочистители передние и задние, система стеклоомывания, жидкость (уровень)
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|Аккумулятор (уровень, плотность электролита, смазка клемм)
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|Надувная подушка безопасности ***
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
* Первая замена производится при достижении 90000 км пробега или 72 месяцев эксплуатации, каждая последующая через 60000 км или 48 месяцев эксплуатации.
** Проверяется ежегодно или при соответствующем обслуживании.
*** Проверка после 10 лет эксплуатации, затем каждые два года.
**** В соотвествии с тех. информацией завода изготовителя от 01.03.2009 рекомендована замена свечей зажигания каждые 15000 км, что увеличивает стоимость ТО 15,45,75,105, 135, 165,195
*****
Регламент ТО X-TRAIL T31 M9R 2.0 дизель
|П - проверка, смазка
|З - замена
|Интервал ТО (Месяцы и километры), что наступит раньше.
|Месяцы
|6
|12
|18
|24
|30
|36
|42
|48
|54
|60
|66
|72
|78
|84
|Пробег,т.км.
|10
|20
|30
|40
|50
|60
|70
|80
|90
|100
|110
|120
|130
|140
|Моторное масло
|З
|З
|З
|З
|З
|З
|З
|З
|З
|З
|З
|З
|З
|З
|Масляный фильтр
|З
|З
|З
|З
|З
|З
|З
|З
|З
|З
|З
|З
|З
|З
|Приводные ремни вспомогательных агрегатов
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|Система охлаждения двигателя (проверка уровня, визуальный осмотр)
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|-
|П
|П
|Охлаждающая жидкость *
|-
|П
|-
|П
|З
|П
|П
|Воздушный фильтр
|З
|З
|З
|З
|З
|З
|З
|Топливопроводы
|-
|П
|-
|П
|-
|П
|-
|Топливный фильтр
|З
|З
|З
|З
|З
|З
|З
|Направление света фар. Измерение силы светого потока внешних осветительных приборов.
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|Диагностика системы управления двигателем (Consult ).
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|Состояние колес и давление в шинах (при необходимости переставить).
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|Тормозные колодки, диски, цилиндры и другие компоненты тормозных механизмов
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|Педальный тормоз, стояночный тормоз, сцепление (Проверка эффективности торможения, свободный ход)
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|Вакуумные шланги, тормозные трубки и их соединения и контрольный клапан усилителя тормозов.
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|Тормозная система и сцепление: проверка уровня жидкости, а также на предмет подтекания
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|Жидкость в тормозной системе, жидкость сцепления.
|-
|З
|-
|З
|-
|З
|-
|Фильтр внутрисалонной вентиляции воздуха автомобиля.
|З
|З
|З
|З
|З
|З
|З
|Жидкость (проверка уровня), шланги (проверка соединения) гидроусилителя рулевого управления.
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|Масло в раздаточной коробке и дифференциале ****
|П
|П
|З
|П
|П
|З
|П
|Масло в механической коробке передач.****
|П
|П
|П
|З
|П
|П
|П
|Масло в CVT/ в АКПП ****
|П
|П
|З
|П
|П
|З
|П
|Механизм и привод рулевого управления (наличие люфтов), проверка элементов подвески.
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|Проверка токсичности отработанных газов
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|Проверка кузова на отсутствие коррозии (инспекционный осмотр кузова) **
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|Ремни безопасности (функционирование, повреждения)
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|Смазка/проверка петель и замков дверей, капота, багажника
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|Стеклоочистители передние и задние, система стеклоомывания, жидкость (уровень)
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|Аккумулятор (уровень, плотность электролита, смазка клемм)
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|П
|Надувная подушка безопасности ***
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
* Первая замена производится при достижении 100000 км пробега или 60 месяцев эксплуатации, каждая последующая через 60000 км или 48 месяцев эксплуатации.
** Проверяется ежегодно или при соответствующем обслуживании.
*** Проверка после 10 лет эксплуатации, затем каждые два года.
****
Вся информация, размещенная на сайте, является справочной.
Наличие и стоимость уточняйте по телефону (925) 518 70 86