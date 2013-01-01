Nissan X-Trail T31

Регламент ТО X-Trail T31

Заправочные объемы:

Масло ДВС ke900-90042 5w40 (ke900-90043R 5w30 DPF для авто. с сажевым фильтром)

MR2.0 - 4.4 л

QR2.5 - 5.1 л

M9R 2.0 дизель - 7.4 л

Масло АКПП CVT NS-2 KLE5200004EU

полный заправоччный объем - 9.5 л

частичный заправочный объем - 6 л

Масло АКПП Matic-J ke908-99932 или Matic-S 999MP-MTS00-P

M9R полный заправочный объем - 7.5 л

Масло МКПП GL-4 ke916-99931 75w85

2.0 л

M9R 2.0 (дизель)- 2.1 л

Масло раздаточной КПП GL-5 80W90 ke907-99932

0.38 л

Масло редуктора заднего моста GL-5 80W90 ke907-99932

задний мост - 0.55 л

Антифриз ke902-99945 L248

полный заправочный объем - 7 л

M9R (дизель) полный заправочный объем - 8.4 л

Тормозная жидкость ke903-99932 DOT 4

заправочный объем - 1 л

Регламент ТО X-TRAIL T31 MR2.0 бензин

П - проверка, смазка З - замена

Интервал ТО (Месяцы и километры), что наступит раньше. Месяцы 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144 156 168 Пробег,т.км. 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 195 210 Моторное масло З З З З З З З З З З З З З З Масляный фильтр З З З З З З З З З З З З З З Приводные ремни вспомогательных агрегатов П П П П П П П П П П П П П П Система охлаждения двигателя (проверка уровня, визуальный осмотр) П П П П П П П П П П П П П П Охлаждающая жидкость * - - П - - З - - П З - - П З Воздушный фильтр П З П З П З П З П З П З П З Топливопроводы, топливная система, повреждения и подтекания П П П П П П П П П П П П П П Свечи зажигания с платиновым наконечником **** П З П З П З П З П З П З П З Диагностика системы управления двигателем (включая кислородный датчик) (Consult ). П П П П П П П П П П П П П П Направление света фар. Измерение силы светого потока внешних осветительных приборов. П П П П П П П П П П П П П П Состояние колес и давление в шинах (при необходимости переставить). П П П П П П П П П П П П П П Тормозные колодки, диски, цилиндры и другие компоненты тормозных механизмов П П П П П П П П П П П П П П Педальный тормоз, стояночный тормоз, сцепление (Проверка эффективности торможения, свободный ход) П П П П П П П П П П П П П П Вакуумные шланги, тормозные трубки и их соединения и контрольный клапан усилителя тормозов. - П - П - П - П - П - П - П Тормозная система и сцепление: проверка уровня жидкости, а также на предмет подтекания П П П П П П П П П П П П П П Жидкость в тормозной системе, жидкость сцепления. З З З З З З З Фильтр внутрисалонной вентиляции воздуха автомобиля. П З П З П З П З П З П З П З Масло в раздаточной коробке и обычном дифференциале *****

П П П З П П П З П П П З П П Масло в механической коробке передач. ***** П П П П П З П П П П П З П П Жидкость в автоматической коробке передач типа CVT прибором Consult III. ***** П П П З П П П З П П П З П П Механизм и привод рулевого управления (наличие люфтов), проверка элементов подвески. П П П П П П П П П П П П П П Приводные валы (полуоси), проверка состояния пыльников полуосей, ШРУСов. П П П П П П П П П П П П П П Проверка токсичности отработанных газов П П П П П П П П П П П П П П Проверка кузова на отсутствие коррозии (инспекционный осмотр кузова) ** П П П П П П П П П П П П П П Ремни безопасности (функционирование, повреждения) П П П П П П П П П П П П П П Смазка/проверка петель и замков дверей, капота, багажника П П П П П П П П П П П П П П Стеклоочистители передние и задние, система стеклоомывания, жидкость (уровень) П П П П П П П П П П П П П П Аккумулятор (уровень, плотность электролита, смазка клемм) П П П П П П П П П П П П П П Надувная подушка безопасности *** - - - - - - - - - - - - - -

* Первая замена производится при достижении 90000 км пробега или 72 месяцев эксплуатации, каждая последующая через 60000 км или 48 месяцев эксплуатации.

** Проверяется ежегодно или при соответствующем обслуживании.

*** Проверка после 10 лет эксплуатации, затем каждые два года.

**** В соотвествии с тех. информацией завода изготовителя от 01.03.2009 рекомендована замена свечей зажигания каждые 15000 км, что увеличивает стоимость ТО 15,45,75,105, 135, 165,195

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Регламент ТО X-TRAIL T31 QR2.5 бензин

П - проверка, смазка З - замена

Интервал ТО (Месяцы и километры), что наступит раньше. Месяцы 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144 156 168 Пробег,т.км. 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 195 210 Моторное масло З З З З З З З З З З З З З З Масляный фильтр З З З З З З З З З З З З З З Приводные ремни вспомогательных агрегатов П П П П П П П П П П П П П П Система охлаждения двигателя (проверка уровня, визуальный осмотр) П П П П П П П П П П П П П П Охлаждающая жидкость * - - П - - З - - П З - - П З Воздушный фильтр П З П З П З П З П З П З П З Топливопроводы, топливная система, повреждения и подтекания П П П П П П П П П П П П П П Свечи зажигания с платиновым наконечником **** П З П З П З П З П З П З П З Диагностика системы управления двигателем (включая кислородный датчик) (Consult ). П П П П П П П П П П П П П П Направление света фар. Измерение силы светого потока внешних осветительных приборов. П П П П П П П П П П П П П П Состояние колес и давление в шинах (при необходимости переставить). П П П П П П П П П П П П П П Тормозные колодки, диски, цилиндры и другие компоненты тормозных механизмов П П П П П П П П П П П П П П Педальный тормоз, стояночный тормоз, сцепление (Проверка эффективности торможения, свободный ход) П П П П П П П П П П П П П П Вакуумные шланги, тормозные трубки и их соединения и контрольный клапан усилителя тормозов. - П - П - П - П - П - П - П Тормозная система и сцепление: проверка уровня жидкости, а также на предмет подтекания П П П П П П П П П П П П П П Жидкость в тормозной системе, жидкость сцепления. З З З З З З З Проверка системы системы круиз-контроля П П П П П П П П П П П П П П Фильтр внутрисалонной вентиляции воздуха автомобиля . П З П З П З П З П З П З П З Масло в раздаточной коробке и обычном дифференциале ***** П П П З П П П З П П П З П П Масло в механической коробке передач. ***** П П П П П З П П П П П З П П Жидкость в автоматической коробке передач типа CVT прибором Consult III. ***** П П П З П П П З П П П З П П Механизм и привод рулевого управления (наличие люфтов), проверка элементов подвески. П П П П П П П П П П П П П П Приводные валы (полуоси), проверка состояния пыльников полуосей, ШРУСов. П П П П П П П П П П П П П П Проверка токсичности отработанных газов П П П П П П П П П П П П П П Проверка кузова на отсутствие коррозии (инспекционный осмотр кузова) ** П П П П П П П П П П П П П П Ремни безопасности (функционирование, повреждения) П П П П П П П П П П П П П П Смазка/проверка петель и замков дверей, капота, багажника П П П П П П П П П П П П П П Стеклоочистители передние и задние, система стеклоомывания, жидкость (уровень) П П П П П П П П П П П П П П Аккумулятор (уровень, плотность электролита, смазка клемм) П П П П П П П П П П П П П П Надувная подушка безопасности *** - - - - - - - - - - - - - -

* Первая замена производится при достижении 90000 км пробега или 72 месяцев эксплуатации, каждая последующая через 60000 км или 48 месяцев эксплуатации.

** Проверяется ежегодно или при соответствующем обслуживании.

*** Проверка после 10 лет эксплуатации, затем каждые два года.

**** В соотвествии с тех. информацией завода изготовителя от 01.03.2009 рекомендована замена свечей зажигания каждые 15000 км, что увеличивает стоимость ТО 15,45,75,105, 135, 165,195

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Регламент ТО X-TRAIL T31 M9R 2.0 дизель

П - проверка, смазка З - замена

Интервал ТО (Месяцы и километры), что наступит раньше. Месяцы 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 Пробег,т.км. 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 Моторное масло З З З З З З З З З З З З З З Масляный фильтр З З З З З З З З З З З З З З Приводные ремни вспомогательных агрегатов П П П П П П П Система охлаждения двигателя (проверка уровня, визуальный осмотр) П П П П П П П П П П П - П П Охлаждающая жидкость * - П - П З П П Воздушный фильтр З З З З З З З Топливопроводы - П - П - П - Топливный фильтр З З З З З З З Направление света фар. Измерение силы светого потока внешних осветительных приборов. П П П П П П П П П П П П П П Диагностика системы управления двигателем (Consult ). П П П П П П П Состояние колес и давление в шинах (при необходимости переставить). П П П П П П П П П П П П П П Тормозные колодки, диски, цилиндры и другие компоненты тормозных механизмов П П П П П П П Педальный тормоз, стояночный тормоз, сцепление (Проверка эффективности торможения, свободный ход) П П П П П П П Вакуумные шланги, тормозные трубки и их соединения и контрольный клапан усилителя тормозов. П П П П П П П Тормозная система и сцепление: проверка уровня жидкости, а также на предмет подтекания П П П П П П П П П П П П П П Жидкость в тормозной системе, жидкость сцепления. - З - З - З - Фильтр внутрисалонной вентиляции воздуха автомобиля. З З З З З З З Жидкость (проверка уровня), шланги (проверка соединения) гидроусилителя рулевого управления. П П П П П П П П П П П П П П Масло в раздаточной коробке и дифференциале **** П П З П П З П Масло в механической коробке передач. **** П П П З П П П Масло в CVT/ в АКПП **** П П З П П З П Механизм и привод рулевого управления (наличие люфтов), проверка элементов подвески. П П П П П П П Проверка токсичности отработанных газов П П П П П П П Проверка кузова на отсутствие коррозии (инспекционный осмотр кузова) ** П П П П П П П Ремни безопасности (функционирование, повреждения) П П П П П П П П П П П П П П Смазка/проверка петель и замков дверей, капота, багажника П П П П П П П П П П П П П П Стеклоочистители передние и задние, система стеклоомывания, жидкость (уровень) П П П П П П П П П П П П П П Аккумулятор (уровень, плотность электролита, смазка клемм) П П П П П П П П П П П П П П Надувная подушка безопасности *** - - - - - - -

* Первая замена производится при достижении 100000 км пробега или 60 месяцев эксплуатации, каждая последующая через 60000 км или 48 месяцев эксплуатации.

** Проверяется ежегодно или при соответствующем обслуживании.

*** Проверка после 10 лет эксплуатации, затем каждые два года.

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